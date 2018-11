Alba Parietti prende il posto di Mara Venier?

Stando ai rumor Alba Parietti, che sarebbe anche in ottimi rapporti con la conduttrice Alessia Marcuzzi, potrebbe seriamente prendere il posto di Mara Venier. L'isola dei famosi è orfana di un'opinionista intelligente, carismatica e capace di sostenere le dinamiche del gioco ma anche di mettere i concorrenti a confronto con se stessi e Alba Parietti sulla carta sembra la persona giusta per sostituire la Venier.

Da quandoha deciso di tornare a Viale Mazzini per presentare Domenica In, ha lasciato diversi vuoti a Cologno Monzese: da, alcune poltrone sono rimaste per forza di cose vacanti. Per lo show del sabato sera di Canale 5, è stata Iva Zanicchi a sostituirla, per il reality in Honduras spunta un nome inaspettato.