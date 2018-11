L'Uomo Gatto contro Salvini : Mai incontrato in vita mia

Eppure Salvini ha detto il contrario. “Ho visto anche io quel video ma non sono mai stato ad un comizio della Lega, come lo devo dire?”. Smentisce il vicepremier, allora? “Perché dovrei dire una cosa non vera? In realtà stamattina ho visto un video in cui Salvini, ad un comizio, salutava un altro campione di Sarabanda, soprannominato Coccinella, e non io”. Lei somiglia un po' a questo 'Coccinella'? “Lui ha vinto il montepremi del gioco, io no...”.

L'Uomo Gatto, '' concorrente del programma musicale Sarabanda,. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gabriele Sbattella - il vero nome del personaggio televisivo - ha commentato le parole del vicepremier leghista, il quale, ospite delaveva affermato di averlo incontrato in un suo comizio. “”.