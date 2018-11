Lavorava in un bar! Militare in finta malattia per 10 anni

Il militare è stato accusato di simulazione d'infermità, truffa militare e diserzione, aveva prodotto centinaia di certificati medici per dolori a una spalla, ma appena fuori dagli ambulatori, riusciva a guidare o portava il figlio piccolo in braccio.





I caporalmaggiore viveva senza soffrire di alcuna patologia invalidante tanto da lavorare presso il bar di un circolo ricreativo in provincia di Salerno.

Il tribunale militare di Verona ha condannato a quattro anni di reclusione e alla rimozione del grado un caporale Maggiore Scelto, in servizio al Reggimento Supporto Tattico e Logistico di Solbiate Olona, rimasto assente per malattia per quasi dieci anni.