E' tutta roba mia! Cristina D'Avena ... So di piacere, ai concerti mi urlano escile

"Mi lusinga essere così desiderata perché essendo estremamente femmina, è normale che mi faccia piacere che un uomo mi possa desiderare", ha rivelato in un'intervista al settimanale Chi. La sua voce ha fatto sognare generazioni di bambini, ma le sue forme prosperose fanno impazzire gli uomini. A "Chi" Cristina D'Avena svela di essere consapevole di essere il sogno erotico di molti: "Lo so perché me lo hanno anche scritto su Instagram. Dopo le foto in bikini i fan ai concerti mi urlano 'escile!'. Lo scrivono sui cartelli ed è anche diventato un'hashtag".





"Ho fatto quella foto perché mi piace fare scatti in pose più appariscenti, ma si vede solo un pezzo di pelle. Le pubblico per i miei fan, che magari vogliono sapere come sono nel quotidiano, quando vado al mare" racconta Cristina, che poi precisa: "E' tutta roba mia, merito della mia mamma. Non mi ha fatto alta un metro e ottanta, però il mio volume ce l'ho e guai a chi si azzarda a dire che è rifatto!".

In tanti aspettano una sua foto senza veli, ma lei non cede: "Mi vedrete solo con le mie scollature perché mi piace far vedere le cose carine che ho. Ma senza esagerare, nessuno mi ha mai visto in topless". I complimenti piccanti però non la disturbano affatto, anzi: "Mi lusinga essere desiderata perché, essendo estremamente femmina, mi fa piacere che un uomo mi possa desiderare. Leggendo alcuni commenti però mi dico 'Ammazza, e pensare che canto solo i Puffi!' ".