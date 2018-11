Ma davvero! Il tweet della deputata Pd Morani: Lavoro anche col raffreddore

Alessia Morani pubblica sul proprio profilo uno scatto che la ritrae con la mano davanti al naso dicendo che lavora...nonostante il raffreddore. Ma si scatena l'ira e l'ironia dei social network. La deputata del Partito democratico pubblica su Twitter una foto in cui appare con la mano sul naso e con la didascalia: "Nonostante il raffreddore sono ancora in commissione a discutere gli emendamenti al disegno di legge su corruzione e prescrizione #avanti".

Naturalmente, non poteva non scattare l'ironia dei social, ma anche la rabbia di molti utenti che da quel tweet della Morani, deputata renziana del Pd, si sono sentiti offesi. E non poteva essere altrimenti.