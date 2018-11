Basta Tagli, studenti in piazza contro il governo... bruciate bandiere di Lega e M5S

Quando il corteo arriva in piazza Duomo, infatti, viene bruciata una bandiera del Carroccio e una dei 5 Stelle. Poco prima, alcuni manifestanti vestiti con le tute bianche avevano acceso fumogeni davanti alla sede della Marina Militare in via Gonzaga. "Basta morti in mare, non si possono tenere centinaia di uomini, donne e bambini in ostaggio su una barca" scrive su Facebook il coordinamento dei collettivi studenteschi riprendendo i cori dei contestatori. E quella barca, o barcone come è d'uso definirli, è stato fatto sfilare in corteo. Era di cartapesta, naturalmente, i ragazzi lo hanno creato partendo da un carrello della spesa.

Due tronconi composti da centinaia di partecipanti sono partiti da largo Cairoli e da piazza Oberdan intorno alle 9 del mattino e si riuniranno in via Broletto. Una delle soste sarà il consolato degli Stati Uniti, una location decisa per manifestare solidarietà alla