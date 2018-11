Faccia di c**, Maleducata! Al Grande Fratello Vip 2018 Giulia Salemi stanca di Francesco Monte?

L’atteggiamento dell'ex tronista sta infastidendo Giulia che, però, a detta degli altri concorrenti, cederà presto al fascino del pugliese. “Io non voglio passare per fessa e per pazza. Poteva evitare quel tipo di battute. Quando parla è molto consapevole di ciò che dice. Lui mi dice sempre di dare peso alle parole perchè non sai come possono essere utilizzate e poi fa questo genere di battute”.

Poi la lite ... Francesco Monte le ha rimproverato di averlo trascurato : "Potevamo stare vicini come persone mature. Tu sei una bambina.Tu mi fai passare per lo str**zo. Io con te ci metto un punto". E la Salemi: "Io ce ne metto tre di punti... Tu non sei coerente, ma smettila va, va. Ma secondo te sto ai tuoi ordini? Sono un essere umano". Alla fine Monte sbrocca: "Faccia di cu***. Maleducata, sei una ragazzina. Così ci tratti gli amici tuoi, non Francesco Monte"

Alle cose non vanno affatto bene trache è passata direttamente alle. E’ bastata una battuta per scatenare la rabbia della Salemi che ha sfogato la propria rabbia con gli altri concorrenti dopo che Monte si è definito “”. Solo una battuta che però non è stata affatto gradita dalla Salemi che ha detto: “”.