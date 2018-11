Photoshop a raffica! Belen Rodriguez non riesce proprio a farne a meno

. Belen Rodriguez lo rifà e dopo il capezzolo scomparso in un selfie virale su, la mano paurosamente lunga e sottile in uno scatto per una campagna pubblicitaria e la gamba sproporzionata rispetto al resto del corpo in un'altra immagine social, ora c'è un particolare nel volto della showgirl argentina che poco convince i fan. Ecco lo scatto dove qualcuno sottolinea il ritocco all'occhio (quello coperto dai capelli)... ma sembra che lo zampino sia caduto anche sul naso e sullo zigomo. Ma la vera Belen dovè?