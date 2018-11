Lisa Fusco gliele mette in faccia! Fuori programma piccante a Pomeriggio 5

L’uomo però non era microfonato così la Fusco ha offerto il suo microfono, che era stato posizionato sulla sua evidente scollatura. Si è così creato un siparietto surreale, con il povero arrivato costretto a parlare sul grosso decoltè dell’ex concorrente del GFVip. “Sono il parrucchiere di Malgioglio” ha rivelato e tutti in studio a ridere per la posizione assunta dal malcapitato... lo studio di Pomeriggio Cinque scoppia a ridere. La conduttrice lascia andare avanti la gag ma le risate non si placano. Il parrucchiere resta in diretta e continua a usare il microfono così strategicamente posizionato.

