Ho provato a ricantarla! Giorgia parla di Whitney Houston

Sull'album, Giorgia invece precisa: "Non c'è un Volume 2, però è una strada aperta che mi sono lasciata. Anche una promessa, forse".Il cuore della cover di Pop Heart è un’opera di Marco Bettini, giovane artista pop originario di Roma, con il lavoro grafico dello studio BJF. Ispirandosi ai grandi maestri della Pop-Art, l’artista rivisita il cuore, simbolo protagonista assoluto del progetto, in chiave ironica e contemporanea. 15 successi italiani e internazionali dagli anni Ottanta a oggi, da Pino Daniele agli Eurythmics, da Donna Summer a Vasco Rossi, scelti tra oltre 100 brani, reinterpretati dalla sua magica voce: "Ho fatto scelte di cuore, scoprendolo profondamente pop. Per questo motivo è venuto fuori il titolo, alla fine...".

Annunciati già i primi live, dalla data zero di Ancona del 5 aprile, Giorgia intraprenderà un tour di 11 palazzetti che unirà queste cover con altre reinterpretazioni e brani dal suo repertorio. Il primo appuntamento dal vivo, in realtà, arriverà molto prima, già il 23 novembre al Duomo di Milano.

Il 16 novembre esce, il nuovo album di, che contiene le reinterpretazioni di alcune tra le canzoni che l'artista ha più amato nella sua vita. Tra queste, l'immancabiledi. "".