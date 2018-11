E' casto... Non l'ho fatto più! Stefano De Martino si confessa su Belen Rodriguez

Se Belen Rodriguez ha avuto una grande storia, ormai finita, con Andrea Iannone, Stefano De Martino ha avuto una relazione con Gilda Ambrosio, che però non è mai sbocciata nell'amore : “Il matrimonio e` la consacrazione di un amore. Belen e` stata la storia d’amore piu` bella che ho avuto. Per Belen ci sono e ci saro` sempre. L’ultima donna che ho amato è Belen”. L'appuntamento è per venerdì 16 novembre 2018, alle 23.45 su Real Time, dove Stefano De Martino si racconterà alla ex compagna di scuola ad Amici.

Stefano De Martino sarà il primo ospite del nuovo programma condotto da'. Ospite dell'ex concorrente di Amici, il ballerino ha rivelato di non essersi più innamorato dopo la sua storia con Belen. La Rodrigueze per lei ci sarà sempre.è notoriamente ex moglie di De Martino, con il quale si sposò nel 2013 dopo che i due si erano conosciuti l’anno prima... la Rodriguez aveva da poco chiuso la storia con Fabrizio Corona mentre per De Martino c’era la cantante Emma.Oggi sono genitori die per lui vanno d’accordo occupandosene a turno con amore. Ma nel cuore di Stefano c’è stato più posto per l’amore?