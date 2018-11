Stefano De Martino via da L’Isola dei Famosi : Chi prende il suo posto nella nuova edizione

L'Isola dei Famosi 2019 potrebbe avere delle grandi sorprese, tra cui anche Belen Rodriguez? La bella showgirl argentina in realtà non prenderà parte al gruppo di naufraghi, ma si tratta del fratellino Jeremias. Nella rubrica Chicche di Gossip si legge che Jeremias potrebbe far parte del cast del reality della Mediaset. Sono tanti i nomi che sono stati fatti negli ultimi giorni, da Karina Cascella, a Rodrigo Alves fino ad arrivare alla notizia bomba sulla possibile partecipazione di Fabrizio Corona. A lanciare lo scoop del momento ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo che riporta che l’ex re dei paparazzi “sta facendo fuoco e fiamme” per essere preso nel cast del reality di Canale 5.