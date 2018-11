E' un rosicone! Filippo Bisciglia e litigio con l'amico Teo Mammuccari

Teo Mammuccari è “uno dei pochi amici veri nel mondo dello spettacolo” ha confessato il romano Filippo Bisciglia che poi ha detto: “però in questo momento siamo ‘litigati’. La causa della lite? “Una partita di calcio”, il giudice di Tu si che Vales è davvero pronto a far pace? "Dopo gli mando un messaggio se non mi ha bloccato su WhatsApp perché è un rosicone eh” ironizza Filippo... si aspetta la risposta di Mammuccari che sicuramente non tarderà!

Filippo Bisciglia è stato ospite didove ha raccontato alla conduttrice campana del bene che vuole ai genitori, del successo ottenuto dopo il, dell’esperienza come conduttore die ha espresso profonda gratitudine a Maria De Filippi che l’ha sempre appoggiato in questo percorso. Ma Caterina Balivo ha colto anche l’occasione di far aprire Filippo Bisciglia su un argomento piuttosto delicato, l’amicizia in particolare concon cui purtroppo nell’ultimo periodo le cose non vanno benissimo.