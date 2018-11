Chieti : 20enne si denuda in strada e poi violenta una donna

Inoltre il 20enne stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico compiuti per le strade di San Vito Chietino, dove era stato segnalato al 112, e per aver fornito false generalità. Un anno fa era entrato clandestinamente in Italia durante uno sbarco in Sicilia.

E' successo a Ortona dove unsenza fissa dimora, che gode dello status di protezione sussidiaria, è statocon l'accusa di violenza sessuale. Il ragazzo prima si è spogliato e poi si è avvicinato ad un'anziana donna che stava stava prendendo il sole in localitàe - dopo averla aggredita e fatta fatto battere la testa contro alcuni sassi - l'ha costretta a subire violenza sessuale. La donna è riuscita a fuggire mentre sul posto arrivavano i carabinieri, è stata suto trasportata all'ospedale di Lanciano dove è stata ricoverata per le numerose ecchimosi ed escoriazioni e per trauma cranico.