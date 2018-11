Arriva in Italia lo smartphone G2 di NUU Mobile

NUU Mobile, la compagnia leader nel settore degli smartphone dual sim dual standby, dotati di tutte le features di ultima generazione, ad un prezzo accessibile a chiunque, ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo modello, il G2. Un mix incredibile di design elegante e sbalorditive componenti e caratteristiche, il tutto a solo 199.99 Euro.





Il G2 ha uno schermo pensato per coprire l’intera parte frontale, ed offrire una definizione FHD+ completa ed coinvolgente grazie ai suoi 5.99 pollici, che garantiscono un’esperienza praticamente cinematografica. E tutto questo, nel palmo di una mano. Per assicurare video ed immagini definite e dinamiche, il G2 mette insieme un numero di pixel con delle caratteristiche che hanno migliorato di gran lunga il contrasto, in modo da avere delle splendide immagini anche in condizioni di luminosità non ottimali. Lo schermo da 18:9 ha una qualità tale, da essere perfetto per leggere, guardare un video e navigare su internet.





Ma non finisce qui. Perché oltre ad un display sbalorditivo, il G2 è perfetto per catturare ogni momento e condividerlo. Grazie alla doppia fotocamera posteriore - una da 20 MP, ed altra da 2 MP - con tecnologia di stabilizzazione, per delle foto incredibili per qualità e definizione.

Un reparto fotografico che, ovviamente, tiene anche conto dell’accresciuta importanza della fotocamera frontale. Il G2 è dotato di una camera frontale da 13 MP, ottimizzata per i selfie e con filtri smart: per dei contenuti su Instagram perfetti.





Ed ognuno di questi momenti resterà sempre con te, perché grazie alla memoria di 64GB, già presente sul dispositivo, non sarà necessario eliminare vecchi contenuti per far posto a nuovi.





E grazie alla batteria da 4.000 mAh, inserita in un design semplice ed elegante, ed un’innovativa tecnologia di risparmio e gestione delle prestazioni, il consumo di display e reparto fotografico, non creerà nessun problema. Il tuo smartphone G2, sarà con te per tutto il corso della giornata.





E al momento giusto, la tecnologia di ricarica veloce permetterà di non avere il dispositivo in carica per ore ed ore.





Per offrire agli utenti la migliore esperienza possibile con uno smartphone, il G2 verrà distribuito con Android Oreo 8.0, ed un processore MTK6750 Octa-Core, che garantisce una maggiore potenza ed un supporto dei video 4K, con estrema fluidità di riproduzione. Inoltre, il dispositivo è venduto con una memoria da 64GB ed un supporto per espandere con microSD sino a 128GB.





Il G2 è dotato di tecnologia Bluetooth 4.0 ed è Dual Sim: caratteristica, quest’ultima, perfetta per chi viaggia o per chi utilizza lo smartphone anche per motivi di lavoro e vorrebbe due dispositivi in uno.





Nolan Newman, da NUU Mobile, dichiara: “Noi di NUU Mobile crediamo fermamente che i consumatori non dovrebbero essere costretti a scegliere tra tecnologia, design e features, e prezzo accessibile. Sull’onda del successo recente del modello G3, abbiamo deciso di offrire uno smartphone con caratteristiche e design molto simili al G3, ad un prezzo, però, ancora più competitivo. Sappiamo che c’è una grande richiesta in relazione agli smartphone, e che gran parte degli utenti non guardano solo alle tecnologie, ma anche alla bellezza del dispositivo. Motivo per cui abbiamo lanciato il G2.





Il G2 di NUU Mobile verrà venduto presso i principali rivenditori fisici e digitali. Dal 15 di novembre ad un prezzo di 199.99 Euro.