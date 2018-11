Ennio Fantastichini sta male : l'attore ricoverato in rianimazione

L’attore 63enne Ennio Fantastichini è ricoverato a Napoli per una brutta polmonite presso il reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II. Il popolare attore non è intubato, è cosciente e respira autonomamente. L'attore vanta una lunga carriera sul grande schermo e in tv. Tra i suoi film più importanti figurano: 'Porte aperte' di Gianni Amelio, 'Ferie d'agostò di Paolo Virzì e 'Saturno Contro' di Ferzan Ozpetek. Nessuna dichiarazione riguardo alla prognosi, ma da quanto trapela si tratta di una situazione seria ma non a rischio di vita rispetto alla condizioni attuali di Ennio Fantastichini.