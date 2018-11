Che sbadata! Ma Alessia Marcuzzi ha dimenticato le mutandine?

Ma tra bikini e onde non mancano gli scatti quotidiani che mostrano un'Alessia molto più semplice... ma sempre attenta ai dettagli. “39 e mezzo”, il suo numero di scarpa, è la didascalia della foto che la immortala in una boutique mentre prova un paio di décolleté bianche... qualcun altro nota un dettaglio hot e per alcuni follower la conduttrice avrebbe dimenticato le mutandine!

Scaricate e sgranate bene i pixel... l' 11 novembre la conduttrice de Le Ieneha compiuto gli anni e per festeggiare in grande stile si è regalata un viaggio acon la famiglia e le amiche più care. Ma non ha dimenticato di aggiornare i suoi oltre 3 milioni e mezzo di follower di Instagram con foto e video della mini vacanza. AAlessia Marcuzzi è in formissima e fa invia ad una 20enne.