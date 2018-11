Matteo Salvini accoglie 51 Migranti : Questi bambini diventeranno italiani

In 15 sono stati già riconosciuti come rifugiati, mentre gli altri 36 sono richiedenti asilo. Salvini parla di “una giornata positiva, di accoglienza, di comunità”. “Ringrazio i protagonisti che, spente le telecamere, si faranno carico di questo persone che diventeranno nostri fratelli“, aggiunge il vicepremier leghista, senza dimenticare di sottolineare che “sono donne, famiglie, bambini e disabili”. “Il sorriso di questi bambini dice tutto questi bimbi diventeranno italiani, saranno nostri figli, nostri fratelli”.

“L’obiettivo era ed è quello di spalancare le porte dell’Italia a chi scappa dalla guerra e chiuderle a chi invece la guerra ce la porta in casa. E’ importante avere un’immigrazione controllata e l’Italia è un Paese accogliente e solidale“, spiega Salvini. “L’unico arrivo possibile per i migranti è in aeroplano non sui barconi, perché sono gestiti dai criminali e io non mi rassegnerò finché c’è un barcone che parte”.

Il ministro dell'Interno all'aeroporto di Pratica di mare saluta gliche ora saranno ospiti dell’associazione Giovanni XXIII: "". E ribadisce la linea del Viminale: "". “”. Matteo Salvini saluta così l’arrivo dall’aeroporto di Pratica di mare, dopo che solo sabato scorso ha attaccato nuovamente Malta per lo sbarco di 13 persone a Lampedusa, sulla scia dei casi, dei “porti chiusi” e dei ripetuti “no” agli arrivi ribaditi per tutta l’estate. Il ministro dell’Interno ha atteso sulla scaletta dell’aereo e poi. Tutti erano rinchiusi in centri di detenzione libici, li stessi da cui scappa chi sale sui barconi, e sono stati individuati dall’Unhcr come persone vulnerabili e trasferiti in una struttura dell’Alto commissario Onu in Niger: da lì sono arrivati in Italia tramite un corridoio umanitario al quale ha collaborato l’associazione Giovanni XXIII che ospiterà gli stranieri nelle sue strutture.