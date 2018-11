Aiutiamoli ad andare negli Stati Uniti : tre geni della robotica in finale a un concorso Usa

Trecento scuole da tutto il mondo, una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa, tre ragazzi napoletani determinati, e nemmeno maggiorenni, vincenti. Sono tre studenti napoletani under 18 ha sfidare i colossi internazionali della ricerca. Un team di ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli, composto da Mauro D'Alò, Davide Di Pierro Luigi Picarella, e guidato dai docenti di Matematica ed Informatica Salvatore Pelella e Ciro Melcarne, che è attualmente al secondo posto dell'High School Tournament della "Zero Robotics" - una competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con la Nasa.





Ma la storia rischiava di non essere a lieto fine: la scuola non aveva soldi (circa 8mila euro) per finanziare il viaggio a Boston dei tre studenti, che hanno quindi lanciato un appello durante un evento pubblico: "Non è facile per le scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare competere con le scuole dei grandi colossi economici mondiali nel settore della ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno i soldi per andare a Boston per la finale internazionale di una competizione". E' partita così una gara di solidarietà tra enti pubblici e privati per finanziare il viaggio e consentire ai ragazzi di partecipare alla finale. Ma non è ancora noto chi pagherà la trasferta.

In mattinata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato che metterà a disposizione i fondi per consentire ai tre studenti napoletani dell'Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi" di poter andare negli Usa e partecipare alla fase finale del concorso.