Ma ha sbagliato taglia! Emily Ratajkowski in un bikini esageratamente piccolo

Ora Emily Ratajkowski confonde ancora i follower puntando sull'intimità a vista.La linea di bikini che pubblicizza tende a scoprire parecchio le sue forme. Lo slip è sempre più ridotto e portato a vita altissima assottigliandosi nelle parti che invece dovrebbe nascondere. Il risultato è che le curve del lato B si scoprono e che poco alla volta anche il lato A resta sempre più nudo. I fan sono incollati ai social in trepidante attesa di altri outfit scandalosamente striminziti...

E' partita dal décolleté. Il suo successo social è arrivato grazie a immagini ade mostrato a favor di obiettivo in post che lasciavano ben poco all'immaginazione. Poi ha puntato le luci dei riflettori sul suostretto in abiti fascianti, coperto dao addirittura in completa libertà.