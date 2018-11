Tra Al Bano e Loredana Lecciso è tornato il sereno!

Diva e Donna mostra un siparietto sereno tra ex. Loredana in jeans e chiodo corto, sfiora affettuosamente la spalla di lui prima di iniziare a conversare serenamente. A fine serata, l'ex coppia, che ha due figli Yasmine e Albano Jr, si scambia la buonanotte in strada.

E' tornato il sereno tra. I due ex non solo si sono seduti vicini al teatro Apollo di Lecce in occasione di un importante evento, ma hanno anche parlato fitto fitto in totale armonia. Come mostrano le immagini di Diva e Donna, la showgirl prima di sedersi appoggia la sua mano sulla spalla del cantante e a fine spettacolo i due si dirigono insieme verso l'auto della Lecciso. Dichiarazioni al vetriolo e litigi plateali fanno parte del passato, ora tra Al Bano e Loredana regna il sereno. Secondo il settimanale il cantante quando non è in trasferta all'estero va spesso a Lecce dove vive la Lecciso, e lei è stata vista più volte nella tenuta di Cellino San Marco dove invece sta di casa il cantante e dove trova accoglienza Romina Power quando si trova in Puglia.