Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposeranno a giugno

Pare che lui abbia chiesto la mano della Angiolini in un contesto molto romantico. Le presentazioni in famiglia sono state fatte da tempo e le nozze sarebbero il giusto coronamento di un amore sbocciato all'improvviso nell'estate di un anno fa. Il matrimonio tra Ambra e Allegri si preannuncia come l'evento più glamour del 2019.

Si sposeranno il prossimo giugno. Secondo quanto racconta ilin edicola da mercoledì 14 novembre,convoleranno a nozze a fine campionato. L'attrice e l'allenatore avrebbero già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati è già stata stilata. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato a lei un orologio.Era noto da qualche mese che il pluridecorato tecnico bianconero avesse fatto la proposta di matrimonio alla compagna.