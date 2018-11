Maxi Lopez e l'ex moglie Wanda Nara... è sempre stato difficile

Poi su Wanda Nara e Mauro Icardi : "Il rapporto con Wanda non è una delle cose migliori degli ultimi anni. Ho sempre provato ad avere un buon rapporto con lei, ma è sempre stato difficile. Lo trovo difficile e triste perché le dico che i problemi dei genitori non devono essere i problemi dei figli. I figli dovrebbero stare fuori da tutto questo. Un giorno spero lo capiranno. Icardi? Non ho un rapporto con lui, è il marito della mia ex moglie. Io ho rapporto solo con i miei figli e con la loro madre quando decide di essere tranquilla”.