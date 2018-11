Cattiveria inaudita! 14enne picchiata barbaramente da 5 coetanee... non potrà più avere figli

E' accaduto in Russia, dove una studentessa di 14 anni è stata picchiata tanto che probabilmente non potrà avere figli in futuro. Liza vive nella regione sud-occidentale di Stavropol Krai - nella città Mineralnye Vody - sarebbe stata attirata con l'inganno da un ragazzo di cui era innamorata: “Vediamoci in quel posto”... ma ha trovato 5 coetanee che l’hanno assalita brutalmente.e hanno addirittura filmato l'aggressione. La 14enne è stata colpita con calci e pugni alla testa, al ventre, e nelle parti intime. Il video è particolarmente duro e comincia con una delle ragazze che colpisce la vittima alla testa, poi un altra del gruppo salta sulla testa della 14enne, percosse e insulti, poi un ragazzo la trascina via.

Dopo l'aggressione la giovane è andata al pronto soccorso di zona e portata immediatamente in terapia intensiva, la 14enne ha riportato una commozione celebrale e gravissime lesioni agli organi interni, che le impediranno di diventare mamma. Le ragazze che l'hanno aggredita sono state individuate e adesso dovranno rispondere dell'efferata violenza. il video contiene immagini dure, se sei sensibile evita di guardarle.