Auto finisce fuori strada, Tommaso e Carmine morti sul colpo

Gravissimo incidente stradale sulla statale 180 al km 4 - in località Ertogrande, tra Sersale e Cropani in provincia di Catanzaro. - dove 2 ragazzi, Carmine Sinatore di 31 anni e di 24 anni, sono morti praticamente sul colpo, mentre una terza ragazza, di 30 anni, è rimasta indenne. I ragazzi erano su una Nissan Micra quando, per cause in corso di accertamento, il ragazzo al volante ha perso il controllo della vettura in piena curva, finendo fuori strada. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'auto ed è deceduto, mentre la seconda vittima è stata estratta ormai senza vita dall'abitacolo. Secondo le testimonianze raccolte, i tre giovani stavano rientrando da una festa di compleanno svolta a Sersale.