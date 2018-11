Massa : Boom di presenze e di esami alla giornata regionale di prevenzione

“Adare i numeri si fa presto, l’importante è spiegare cosa si è riscontrato in questo eventounico del genere.” Nel continuare a fare il punto precisa che “ è stata visitata anche unapersona giunta da vicina Roma : aveva saputo della presenza di un pool di specialistidalla stampa. “ Casotti aggiunge “Casette , frazione montana del Comune di Massa,conta una popolazione di 404 anime alle quali ne vanno aggiunte 80 della vicina frazionedi Caglieglia va da se che diverse sono coloro che sono giunti non solo da Massa maanche da Viareggio, La Spezia, Lunigiana e Pisa per farsi visitare a Casette! Preciso chequeste iniziative non vogliono sostituirsi alle strutture pubbliche deputate o ai medici difamiglia ai quali va il nostrio sentito ringraziamento ma desiderano, se possibile, essere diausilio.” Presente il dr Luciano Ciucci Direttore Generale della Fondazione “Monasterio” ,il dr. Andrea Cella (in rapresentanza del Sindaco di Massa ma anche segretarioprovinciale della Lega assieme alla consigliera della Lega Eleonora Cantoni) che pertutta la giornata è stato in mezzo a popolazione,volontari e specialisti e che ha“ringraziato l’organizzazione ed ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione a sostenereinizistive di questo tipo”.

Nutrito il gruppo degli infermieri dell’Ordine infermieristicocoordinato dalla presidentre dott. Morena Fruzzetti e dal vice dr. Luca Fialdini. Ma cosa èstato in particolare nellde visite per “il fegato grasso” . Lo spiega professor dottorFerruccio Bonino Ordinario di Gastroenterologia, Ricercatore Senior Associato - Istitutodi Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerce Fondazione ItalianaFegato, AREA Science Park, Campus Basovizza, Trieste. Scienziato di famainternazionale per gli studi sui virus epatici maggiori: B e C . “Il modello di screening conmisura del grasso epatico attuato a Casette ha dato risultati molto interessanti in quantoanche in individui già con età media più avanzata (57 aa) della mezza età (42.5 aa) sidimostra il miglior metodo utile a individuare in soggetti con rischio famigliare dicardiopatia l'inizio del percorso che li porterà all'ipertensione come minimo eeventualmente cardio o vasculopatia. Lo steatometro risulta in grado di identificare talisoggetti in numero superiore al semplice peso corporeo o BMI o girovita o Fatty LiverIndex (che già richiede un esame del sangue).





Il 70% dei casi esaminati risulta con grassoepatico e ciò rispecchia perfettamente la prevalenza di steatosi epatica attesa nei 60 ennie con il 70 % di famigliarità cardiovascolare presente in essi rilevata nelle schedeanamnestiche. E' interessante notare dalle schede dei casi che abbiamo raccolto che neisoggetti con steatometro positivo i valori sono più bassi in coloro che sono già in cura perl'ipertensione e in terapia con statine e sotto controllo nutrizionale e invece più elevati incoloro che sono ancora con pressione arteriosa normale e non si curano e non seguonodiete o programmi di attività/esercizio fisico programmati come i primi perché senzal'evidenza dell'ipertensione sono inconsapevoli del rischio. Inoltre abbiamo identificatoanche soggetti con disturbi del sonno e a rischio di apnee notturne e con indicazione alcontrollo specifico con analisi del sonno.” Il professor Bonino era affiancato dal dott.2Ingegner Francesco Faita che è addirittura un Phd, come è noto, è il titolo accademicoche rappresenta l’ultimo livello di istruzione universitaria mondiale Direttore Sanitario eResponsabile Scientifico dell’evento la Dottoressa Maria Laura Valcelli . Non meno“attivo” il pool degli specialisti dells Fondazione “Monasterio” dottor Sergio Berti (che saràpresente) Direttore dell’Unità Operativa complessa di Cardiologia DiagnosticaInterventistica dell’Ospedale del Cuore – Fondazione “Monasterio” Cnr coadiuvato daidottori Luigi Zezza e Endrin Komi . Dalle ecoografie è risultati, tra l’altro, che sono statetrovate diverse carotidi semi occluse ; alcuni pazienti sono già stati inviati ai centri pubblicidi riferimento. Non meno “intensa” l’attività del pool : Arianna Ciardiello (nutrizionista);Lorenzo Bertellotti (radiologo eciografista): Giovanni Pesenti Barili (ortopedico); EzioSzoreneyi (internista, nefrologo; tossicologo); Alessandra Landini (terapia deldolore);Fabio Angeloni (audiometria); Elisabetta Mercadante e Claudio Comitto (Ottici) edaltri.





Ora ci si sposta imn Lunigiana. Lo dice sempre Fausto Casotti. “ L'impegnoconsolidato del Coordinamento Provinciale delle misericordie con un gruppo di specialistivolontari peraltro di alto livello e progresso ha consentito lo svolgimento dellamanifestazione a Casette con un successo inaspettato”. Casotti , il quale porta avantiquesta iniziativa denominata prevenzione a km 0 non solo sul territorio del Comune diMassa ma su tutto quello provinciale. Il Coordinatore delle Misericordie, infatti, stadefinendo gli accordi per meglio definire le manifestazioni in programma in ambitoProvinciale e segnatamente presso i comuni di Pontremoli Bagnone, Fivizzano dove ilCoordinamento con le misericordie del luogo porterà il team di specialisti.Questi sono solouna parte dei progetti che il Coordinamento Provinciale intende realizzare stante lapresenza della Misericordia in quei comuni ma non è escluso che la prevenzioneitinerante possa recarsi in altre realtà Lunigianesi.





Chiaro rimane il fatto che l'impegno delCoordinamento Provinciale essendo, notevole dovrà essere supportato dalleamministrazioni che governano quelle realtà il nostro supporto non deve essereassolutamente economico ma ciò che chiediamo è la logistica ovvero il luogo dove potersvolgere queste iniziative con il supporto tecnico che serve alla realizzazione degli spaziidonei ad effettuare controlli e visite. Questo è il progetto delle misericordie provinciali nellasperanza che possa trovare accoglimento nelle istituzioni e portare un servizio difondamentale importanza per la salute di quei cittadini che hanno difficoltà sia economicheche di mobilità per recarsi ad effettuare accertamenti ed esami.. Un ringraziamentooltre chè ai volontari ed agli specialisti al parroco don Orlandi al suo staff, a VincenzoRamponi Best Medical ,distributore esclusivo ecografi Samsun ed a chi ha dato unamano per la giornata.

