Federico Ruffo : Paura per il giornalista di Report che ha indagato sulla Juve

La Federazione Nazionale Stampa Italiana aveva parlato di "intimidazioni, minacce, annunci di querele milionarie", spiegando in un comunicato stampa che già ore prima della trasmissione dell'inchiesta di Report, questa aveva "scatenato le reazioni tipiche di quando si toccano affari sporchi. Usigrai e Fnsi si schierano al fianco di Federico Ruffo, autore dell'inchiesta, del curatore Sigfrido Ranucci, e di tutta la redazione di Report. Chiediamo alla Rai e alle autorità, ciascuno per le proprie competenze, la massima attenzione, vigilanza e protezione per fare muro di fronte alle minacce di ogni tipo".

Ignoti avrebbero compiuto un gesto intimidatorio verso, il giovane autore diche di recente aveva condotto l'inchiesta sulle infiltrazioni dellanelle curve della, dando il via anche ha numerose polemiche, soprattutto nell'ambiente bianconero. Come riporta "" un cane, che ha iniziato ad abbaiare improvvisamente mettendo in fuga gli autori, avrebbe evitato il peggio. L'abitazione del giornalista si trova tradove alle 4.30 circa, qualcuno ha prima disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete della sua abitazione, poi avrebbe cosparso di benzina il pianerottolo dove c'è l'ingresso di casa sua. Ruffo ha spiegato di passare".