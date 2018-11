Che fisico Ryan Williams! Postino 29enne mangia per 30 giorni al Mc Donald's e perde 7 chili

«Ho avuto l'idea dell'esperimento vedendo una pubblicità per i 50 anni del Big Mac. Volevo smentire il documentario del regista Morgan Spurlock 'Super size me', in cui veniva demonizzato il cibo fast food. Nel film il protagonista ingeriva 5mila calorie al giorno e non faceva movimento fisico. È ovvio che non fosse un comportamento salutare... Con questo non voglio dire che mangiare solo al Mc Donald's faccia bene. Ma volevo dimostrare che a prescindere dai cibi scelti, è importante tenere sotto controllo l'apporto calorico e fare attività fisica. Io ho iniziato l'esperimento mangiando 2500 calorie al giorno, il fabbisogno medio di un uomo adulto. Ho terminato mangiando meno di 2300 calorie e ho perso 7 chili».

Mangiare sempre al? Sembra sia possibile, almeno secondo la testimonianza di un postino 29 enne che ha mangiato per 30 giorni nel famoso fast food e alla fine del mese avrebbe perso 7 chili. Il ragazzo dice aver compiuto il controverso esperimento per sfatare il mito del cibo fast food, se associato però a due elementi fondamentali.Il postino super in forma vive a, nel Regno Unito, e al The Sunha spiegato: «». Secondo Williams, numero di calorie e movimento fisico sarebbero fondamentali per una vita sana... il 29enne ha documentato l'esperimento con dei video sul suo canale