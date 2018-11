Atroce! Morta Sana Muhammad ... mamma incinta uccisa da una freccia di una balestra in cucina

Un uomo di 50 anni è stato accusato dell'omicidio - l'ex marito Ramanodge Unmathallegadoo che non si rassegnava all’idea della separazione - la donna è stata operata con la freccia ancora conficcata nel cuore: rimuoverla avrebbe potuto essere fatale anche per il bimbo. Il neonato è venuto alla luce mentre la sua mamma moriva: adesso è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Secondo il Telegraph la 35enne avrebbe cambiato nome quando ha sposato il Imtiaz Muhammad, circa sei anni fa. In precedenza era conosciuta come Devi Unmathallegadoo e si ritiene che abbia tre figli di 18, 14 e 12 anni con il suo primo marito e due figlie con il suo secondo marito.

La 35ennementre era in cucina davanti ai suoi 5 figli da un colpo di balestra, era incinta ed il piccolo che aveva in grembo sta lottando tra la vita e la morte in ospedale dopo che è stato fatto nascere con un parto cesareo di emergenza. La vittima dell'assuro omicidio era incinta di otto mesi quando è stata aggredita dal suo ex marito di fronte ai suoi figli nella sua casa di Newbury Park, a Ilford. Pare che la freccia dellanon abbia colpito il piccolo che portava in grembo per pochi centimetri ed è stato salvato dai paramedici, ma rimane gravemente malato in ospedale.