E' Morto Jako ... il Siberian husky bruciato vivo perché abbaiava troppo

Il Siberian husky di 7 anni legato e bruciato vivo la notte tra l’uno e il 2 novembre in una casa a San Pietro Vernotico, in Puglia - è morto. Jako ha smesso di respirare in una clinica veterinaria di Bari dove era stato trasferito per essere sottoposto ad un' intervento chirurgico, la bruta notizia è stata data veterinario Pietro De Rocco, che a titolo gratuito si era preso cura di lui. Jako viveva con una donna anziana dopo che il proprietario si era trasferito in Olanda, per qualcuno il cane abbaiava troppo, il mese scorso il figlio della proprietaria aveva trovato un biglietto minatorio fuori dalla porta, ma quella terribile notte qualcuno si introdotto nella casa, ha legato il cane e gli ha dato fuoco usando uno straccio impregnato di benzina avvolto su un bastone.

Jako aveva riportato gravi ustioni all’addome ma si era salvato, per dieci giorni è stato curato, ma alla fine non c'è l'ha fatta. Adesso i carabinieri di San Pietro Vernotico indagano per identificare gli autori dell'assurdo e orribile gesto attraverso le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.