La moglie di Michael Schumacher : È un combattente, non si arrenderà

La lettera è stata raccontata dallo stesso Herchenbach al magazine tedesco Bunte. La canzone per è stata scritta nel dicembre 2014, un anno dopo l’incidente sugli sci del campione tedesco. Non si sa a quando risalga la lettera, ma la sua esistenza è stata rivelata solo oggi. Michael Schumacher si troverebbe nella sua casa in Svizzera vicino a Ginevra, e sarebbe assistito da un team di 15 persone. Il campione di Formula 1 aveva avuto un incidente sugli sci a fine dicembre 2013, era caduto e aveva sbattuto la testa, finendo in coma. Da allora le notizie sono sempre riservate e gli stessi familiari parlano pochissimo della cosa.

E' una delle pochissime dichiarazioni dopo il drammatico incidente, la mogliescrive una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che proprio in onore del campione ha composto una canzone: «», e ha inviato una copia del cd alla. «» scrive Corinna per poi ringraziare il musicista per «».