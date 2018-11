Schianto al casello di Thiene-Schio : Camionista va in overdose mentre guida un tir di 11 tonnellate

Sul posto il personale sanitario insieme alla Polizia Stradale di Schio e di Vicenza, il camionista era in overdose ed è stato soccorso e portato in ospedale. Il test della saliva ha rilevato che il l'uomo era positivo agli stupefacenti e nella cabina sono state trovate due siringhe con tracce di eroina. Per il 38enne ritiro della patente e denuncia, il tir è stato recuperato e condotto nell'azienda di Schio.

Il camionista era partito da Vicenza ed ha guidato sull'sotto l'effetto di, per fortuna senza provocare alcun incidente ma arrivando ad accasciarsi e a schiantarsi in fase di uscita al casello di Thiene-Schio. Il 38enne dipendente di un'azienda da Schio, è stato ritrovato riverso sul volante in stato di semi-incoscienza e con evidenti difficoltà respiratorie. La vicenda è stata riportata da Il Gazzettino :