Previsioni meteo domani mercoledì 14 novembre : Torna il bel tempo

Nord - mattina e pomeriggio prevalentemente soleggiati, in miglioramento verso la fine della giornata. Ci saranno nuvole principalmente sulla pianura Padana, in particolare sull’Emilia-Romagna.





Centro - nuvoloso soprattutto in Toscana e nelle Marche. Nel Lazio potrebbe esserci nebbia la mattina, ma è previsto sole al pomeriggio. Anche nelle regioni centrali ci saranno schiarite verso sera.





Sud - nuvole la mattina, ma in miglioramento durante il resto della giornata, cielo sereno soprattutto in Calabria, in Campania e nelle isole, meno in Puglia e in Molise.

Domani finalmente tornerà il sole innelle regioni centrali e meridionali un po’ di nuvole ma senza precipitazioni. Ritornano condizioni di tempo via via più stabile su tutto il Paese, grazie alla rinnovata espansione dell'alta pressione; attenzione alle nebbie sulle zone di pianura del Nord., più fredde ove nebbiose. Cielo poco o parzialmente nuvoloso su molte regioni, ampiamente soleggiato sui rilievi.