Aiutiamo Luca Cardillo : il tumore avanza, la gamba destra dovrà essere amputata

Il 23enne di Giarre è affetto da osteosarcoma alla gamba destra e da metastasi polmonari, Luca Cardillo è stato visitato da un equipe di specialisti dell'MD Anderson Cancer Center di Houston in Texas. Purtrppo i familiari parlano di un peggioramento, la sua gamba non potrà essere salvata visto che il tumore sta avanzando e l'unico osso dell'arto inferiore non ancora intaccato è il femore. L'unica soluzione resta quella di amputare la gamba destra, domani dovrebbe arrivare il preventivo che fisserà il costo dell'operazione più un'eventuale degenza di 4 settimane presso l'MD Anderson Cancer Center. Poi Luca Cardillo verrà sottoposto alla chemioterapia.

La drammatica storia arriva da Fanpage.it, i medici americani si stanno concentrando sul tumore primario, quello alla gamba, il più grave, che richiede un intervento tempestivo. Il ragazzo è partito per gli USA a bordo di un volo privato grazie ad una raccolta fondi che ha consentito di raccogliere oltre 300mila euro. Ma Luca ha ancora bisogno di aiuto. Per donazioni - IBAN: IT59V0200884170000104459184 – intestato a Luca Cardillo