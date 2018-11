Elisabetta Canalis commuove i fan ... Oggi un anno senza di te.

Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni e per l’occasione si è confidata sulle pagine del settimanale Oggi : “Io mi sento 27-30 anni e invece sul calendario il tempo passa. Spero di crescere entro i 60. Anche perché sono già alla mia terza vita: la prima in Sardegna, la seconda a Milano, la terza negli Stati Uniti”, ha detto per poi rivelare che non resterà in California per sempre : “Mio marito Brian si trasferirebbe in Italia di corsa, ma per lavoro non può farlo. La mia vita ora è lì, Skyler studierà lì. Ma sul futuro abbiamo piani molto chiari: tra 15 anni, torneremo. Non invecchierò negli Stati Uniti, l’Italia è il mio Paese, non potrà mai essere solo un posto dove fare le vacanze. E poi mi ha dato tanto, anche nel lavoro”.

Ma quello che ha commosso i fan e il saluto al suo amico fidato... il cane Piero a cui Elisabetta Canalis era affezionatissima, Piero era uno dei suoi Pinscher e quando se ne è andato Elisabetta l’ha fatto sapere su Instagram.: “Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te. Ti cercherò in ogni segno, in ogni ombra, in ogni ricordo, ti troverò nell’aria, nel sonno e nei posti che ho vissuto con te. Ti amo da morire a ti porto nel mio cuore fino all’ultimo giorno di questa vita. Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te” ... dopo un anno “Oggi un anno senza di te”, scrive nel video che ripercorre i momenti con il suo Piero.