Roma, sgombero Baobab : Centinaia di migranti restano in strada

Oggi la polizia al Baobab, la struttura in piazzale Maslax nei pressi della stazione Tiburtina che ospita centinaia di immigrati, e ha invitato tutti a lasciare immediatamente l'area. Bus della polizia stanno portando i migranti all'ufficio immigrazione, gli operai hanno iniziato ad abbattere le prime baracche. Sarebbero circa 150 le persone all'interno del presidio, circa 120 quelli che sono stati portati in via Patini presso gli ufficio immigrazione della questura di Roma.





Gli altri 30 sarebbero richiedenti asilo o persone con regolari documenti di riconoscimento che sono state allontanate, ma tra loro c'è anche una famiglia italiana. "Il presidio è circondato da blindati, hanno chiuso i cancelli e non consentono a nessuno di entrare o uscire dall'area. Raggiungeteci", l'appello su Facebook e su Twitter degli attivisti all'interno della struttura dove la tensione è molto alta. "Ci sono almeno un centinaio di persone delle quali il Comune non si è ancora fatto carico", hanno avvertito gli attivisti del Baobab che da giorni hanno aperto le porte del centro anche a decine di immigrati regolari, titolari di protezione umanitaria, che per effetto del decreto sicurezza, sono stati messi per strada dagli Sprar in cui erano ospiti per decisione delle prefetture e sono rimasti senza un tetto.

"Dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli" dice Andrea Costa, coordinatore di Baobab Experience. "E' il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta sia la chiusura definitiva" aggiunge Costa che ieri durante la trasmissione Quarta Repubblica si era autodenunciato per le occupazione. "E' vero, noi abbiamo occupato un marciapiede, un parcheggio per dare un ricovero a tanta gente disperata" aveva detto ai microfoni di Rete4.





"Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate". Così il Viminale ha ordinato lo sgombero del "Baobab Experience", la tendopoli che accoglieva i migranti in transito a Roma e che aveva aiutato anche gli stranieri fuggiti dal centro accoglienza di Rocca di Papa dopo essere arrivati in Italia a bordo della Diciotti. "L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti", ha detto Matteo Salvini commentando la notizia.