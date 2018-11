E' morto a 95 anni Stan Lee, il padre dei supereroi Marvel

Nel 1961 lavora per la Magazine Management Company di Martin Goodman, altra figura chiave del fumetto made in Usa. La Timely Comics di Goodman era stata una delle regine del mercato negli anni '40: guidate da Capitan America, le testate più importanti della Timely avevano una tiratura media di mezzo milione di copie ad albo durante la guerra. Fu introdotto nella Will Eisner Award Hall of Fame nel 1994 e nella Jack Kirby Hall of Fame nel 1995. Lee ha ricevuto anche la National Medal of Arts dall’allora presidente George W. Bush nel 2008.

Il creatore dei supereroi Marvel. Lo riferisce il sito Tmz. Creatore di personaggi come, editore e direttore di Marvel Comics, Stan Lee era egli stesso un supereroe per i fan di tutto il mondo. Vero nome Stanley Martin Lieber, il fumettista, editore e produttore di cinema e tv americano. E' stato a lungo presidente e direttore editoriale della, per la quale ha sceneggiato moltissime storie. Era nato a New York il 28 dicembre del 1922, aveva affrontato soprattutto negli ultimi mesi parecchi problemi di salute, ma le cause della morte per ora non sono state rese note.