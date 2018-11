Jane Park : La milionaria 23enne che offre 70mila euro all'anno per fidanzato

pubblicare l'annuncio con tanto di compenso al fortunato fidanzato: «Non è sicura di essere amata per ciò che è o se per il conto in banca. Vive questa specie di ossessione con molta preoccupazione e vuole subito mettere le cose in chiaro». Sono tanti pretendenti tutt'altro che disinteressati al cospicuo patrimonio di Jane. «La sincerità e la fedeltà per lei sono la cosa più importante... Quei soldi sono solo un piccolo prezzo da pagare». Alla fine solo un grosso dolore visto che il cantante l'ha tradita, adesso la 23enne ha paura di essere corteggiata solo per via dei soldi. Per questo ha deciso dicon tanto di compenso al fortunato fidanzato: «».

La piùdi sempre al concorso, sta cercando un fidanzato e il fortunato riceverà anche uno 'stipendio' annuale di quasi 70mila euro. La 23ennedi Edimburgo non aveva ancora compiuto 18 anni quando vinse la un milione di sterline alla lotteria Euromillions, da allora la sua vita è cambiata visto che ha comprato una casa più grande per sé e per la madre, poi si è data alla pazza gioia tra lussi, viaggi e anche qualche 'ritocchino' estetico. Ma da quando si è ritrovata quella fortuna ha avuto diverse storie, tra cui quella con, un finalista dell'edizione britannica di X Factor.