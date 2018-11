Moda, bellezza e cultura: strepitoso successo per il Bari Fashion Red Carpet 2018 di Maiorano

Parterre ricco e sofisticato per l’esclusivofashion show che ha celebrato l’eleganza, la bellezza e la creatività dell'hautecouture pugliese, con lo scopo di valorizzare e sostenere il commercio e tuttequelle piccole-medie imprese e realtà di nicchia che rappresentano l'eccellenzalocale. Ospiti in prima linea il magnifico rettore dell’ Università degli Studi di Bari Antonio Felice Uricchio , numerosiesponenti del mondo culturale, politico e imprenditoriale pugliese e diversi espertidel settore, tra cui web influencer e fashion blogger.

Una terza edizione del gran galà difashion pugliese ispirata al Met Gala2018 , l’Oscar della moda che si celebra annualmente presso il MetropolitanMuseum of Art nell’Upper East Side di New York, con un mix tra ateismo ereligione, sacro e profano, ecclesiastico e laico.

Le aziende che hanno contribuito epartecipato al Fashion Red Carpet III sono: la Camiceria Briams di Angela Tana, Nino Armenise , 163 Monopoli di Antonia Napoletano, Vito Di Terlizzi per le spose, Fara Leva e ico-partner dei brand Carmela Palermo ed Enza Martellotta che hannoufficialmente presentato per la prima volta il loro nuovo marchio di fashiondesign, Plegs . Teka Gioielli ha fatto una breve apparizione durante la sfilatadelle creazioni di Briams.

IBRAND PROTAGONISTI DEL BARI FASHION RED CARPET 2018

NinoArmenise

Nino Armenise è un negozio di calzature uomo-donna nato a Bari nel 1986. La sua fama nel corso degli anni è cresciuta grazie alla qualità e particolarità dei prodotti. Notevolmente conosciuto per le calzature sposa, offre prodotti esclusivi, realizzati con materiali pregiati con uno sguardo molto attento alle tendenze moda. Impreziositi da PLEGS: brand nato sotto una stella poliedrica e in continuo mutamento. Accessori crochet, fiori e turbanti che vestono il corpo dalla testa ai piedi. PLEGS è un acronimo, sinonimo e contrario di sobrietà e saggezza.

163 di Antonia Napoletano

Ricerca ed eleganza sono le parole chiave per 163, storica e nota boutique di Monopoli. E parlare di moda e di stile, per 163, significa parlare di donne, di contemporaneità e di bellezza.

Briams di Angela Tana

Esprimere l’immortale eleganza della camicia è da sempre l’obiettivo di Angela Tana. È il capo must per eccellenza, non può mancare nei nostri armadi. Con il tempo ha assunto varie forme e vari modelli, ma a seconda del tessuto o del colore, la camicia è uno tra gli indumenti che ci accompagnerannosempre, da sempre. Capi impreziositi dai turbanti di PLEGS e dagli accessori di TEKA gioielli. La conoscenza delle pietre preziose e le tecniche di fabbricazione di gioielli sono il risultato di un intenso lavoro dove Michele Calabrese, in collaborazione con orafi Valenzani e sua figlia Maria Teresa, ha iniziato la produzione di collezioni prestigiose di alta raffinatezza.

Fara Leva

Asimmetrie danzanti insieme a ritmi regolari. Il concetto di moda che si fa linguaggio nel tutt’uno di chilo indossa. Il pret-à-porter incarna così un’idea di moda che non ricopre ma rivela la propria essenza. Una linea che intende l'eleganza come stile e lo stile come riconoscimento. Questa è la scelta della boutique Fara Leva.

Di Terlizzi Boutique

Il punto di riferimento nel settore cerimonia vanta uno staff altamente qualificato che vi accoglierà nell’elegante atelier per guidarvi nella scelta del vostro abito.