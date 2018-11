77enne trovato morto in casa dopo 5 giorni : il figlio fermato con l'accusa di omicidio

Dopo la scoperta del cadavere, il figlio è stato ascoltato a lungo dai militari. A conclusione dell'interrogatorio è scattato nei suoi confronti il provvedimento di fermo, con l'ipotesi di accusa di omicidio e di occultamento di cadavere. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo alla prima superficiale analisi non era stato possibile né accertare né escludere segni di morte violenta, rinviando al successivo parere del medico legale.

Il 77enneè statonella sua abitazione nella frazione Giovenzano del comune di- provincia di Pavia - a dare l'allarme è stato uno dei due figli, ma l'altro, che viveva con il padre, è stato sentito dai carabinieri e sottoposto a fermo - il 38enne avrebbee poi nascosto ilin casa per alcuni giorni. La morte dell'anziano risalirebbe infatti ad almeno 5 giorni fa.