LE MUSE, LO STREPITOSO FASHION SHOW DI BRUNO CARUSO A NAPOLI

"Le Muse", la Collezione 2019 dello stilista Bruno Caruso, sarà presentata a Napoli domenica 11 novembre alle ore 20 nei saloni di Palazzo San Teodoro, l'antica residenza gentilizia che conserva alla Riviera di Chiaia i sapori dell'eleganza, della classe e dello charme che la stessa collezione intende celebrare.





La serata evento, un vero e proprio spettacolo in scena, sarà dedicata al tema dell'interculturalità e del "no al razzismo".









Internazionali sono infatti i clienti di Bruno Caruso, stilista napoletano apprezzato in tutto il mondo e in particolare dalla clientela doc americana, araba, russa e del resto d'Europa, e che ha visto le proprie creazioni protagoniste alle più importanti fashion week mondiali, da Parigi a Montecarlo e da Londra a Dubai, oltre alla già prevista futura partecipazione a New York. Così come internazionali sono le 30 modelle e i 10 modelli che sfileranno domenica 11 novembre, selezionati in un casting al quale hanno partecipato oltre 200 persone.



"Possiamo dire - spiega Bruno Caruso - che la moda da una parte ‘non ha colore', perché non fa differenze ed è mondiale per definizione, e dall'altra che ha ‘tutti' i colori, perché ciascuna cultura, tradizione e popolazione dei Paesi che ho visitato è diventata una ‘musa ispiratrice' delle mie creazioni" ."Le Muse" è una collezione di spessore e qualità che resta vicina alla donna moderna e di tutte le età, conservando la prerogativa del suo stilista, che si definisce un ‘artigiano del lusso' coniugando la manualità all'eleganza e conservando le origini sartoriali napoletane, scrigno di cultura, classe, eleganza ed artigianalità riconosciuta in tutto il mondo. La collezione è liberamente ispirata alle nove divinità greche famose in tutto il pianeta, una suggestione di stili e tessuti ricercati e sempre originali. I modelli femminili ei capi di alta sartoria maschile, ma anche gli accessori come scarpe, pochette, gioielli e spille, rendono la collezione un vero e proprio spettacolo, che andrà ‘in scena' appunto a Palazzo San Teodoro (Riviera di Chiaia, Napoli) domenica 11 novembre alle ore 20.