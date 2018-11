Terremoto magnitudo 3.5 in Puglia avvertito a Bari, Lecce e Taranto

Ad Altamura la scossa è stata avvertita e molta gente è uscita dalle abitazioni per lo spavento dopo aver sentito tremare le case ed è rimasta fuori per diversi minuti prima di rientrare. Sono in corso accertamenti per la verifica di danni a cose o persone, anche se non risultano segnalazioni. Il terremoto è stato avvertito anche a Matera e in altri comuni della provincia, in molti sono scesi per strada e sono numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco.

