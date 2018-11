Viveva tra le feci! Bimbo di 5 anni solo in casa tutti i giorni con 10 cani

La storia non arriva da paesi in degrado. il padre e la madre - coppia di 40enni italiani - vivono a Livigno in provincia di Sondrio che è rimasta scioccata dalla vicenda visto che la cosa era a conoscenza di diverse persone della comunità Il bambino andava neanche all'asilo e adesso è stato affidato ai servizi sociali, mentre le procedure giudiziarie si sono attivate e i genitori rischiano la patria potestà.

La vicenda incredibile di una bambino di 5 anniin compagnia didi grossa taglia, dei pastori bernesi. I genitori lo lasciavano solo tutto il giorno mentre erano fuori casa per lavoro, e visto che nessuno poteva portare fuori i cani per i loro bisogni, glierano in tutta la casa, compresa la cameretta del piccolo.