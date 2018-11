Gravidanza record : Nonna Tracey partorisce 4 gemelli

35 medici hanno seguito Tracey durante tutta la gravidanza ed il parto, avvenuto lo scorso 26 ottobre 2018. Dopo la nascita, i quattro gemellini, tre femmine ed un maschio, sono stati portati subito nel reparto di cure intensive, dove vengono tenuti in vita da macchine per la respirazione e nutriti via flebo. I medici hanno deciso di farli nascere prematuramente a causa alcune del basso afflusso sanguigno e per cui in uno dei gemelli rischiava di compromettere la vita dei fratellini. Adesso i medici sono ottimisti perchè i neonati stanno bene e rispondono positivamente alle terapie.

Tracey Britten ha detto al The Sun : “È stato un miracolo e sono così grata. Uno dei quattro aveva così tanti tubi intorno che non sono riuscita nemmeno a vedere il suo viso . I bambini non sono ancora tutti insieme, ognuno è attaccato a diverse macchine... Tutto quello che volevo era un bambino, ma sono stata benedetta con quattro. Non avevo realizzato che avremmo fatto la storia”.

Una nonna londinese ha partorito 4 gemelli all’età di 50 anni.è diventata la più anziana mamma di gemelli d’. ed è rimastadopo essersi sottoposta a fecondazione in vitro. A 50 anni le probabilità di restare incinta sono scarse... ma dare alla luce 4 gemelli è un vero miracolo. Molte le critiche e le polemiche a cui la neo mamma risponde : “Nessuno ha criticato Mick Jagger o Elton John quando sono diventati padri all’età di 60 o 70 anni”. La donna Tracey è già mamma di 3 figli – di 32, 31 e 22 anni, nati da un precedente matrimonio.