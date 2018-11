Papà Ivan, ballerino con la sclerosi multipla : Un calendario regalo per mia figlia Viola

Ivan Cottini è diventato una forza sul web con una foto postata su un letto d'ospedale con su scritto: Io da oggi sarò così e sono pronto e riprendermi tutto. Ha sfidato ai rigori l'ex milanista Massimo Ambrosini, è salito sul ring in carrozzina, si è cimentato nella maratona a nuoto per Telethon, è tornato a posare nudo per eventi charity,.

Le sue iniziative per il sociale hanno sensibilizzato molti perchè «si può essere belli, protagonisti e registi della propria vita anche se malati e condannati. Così mi scrivono in tanti per dire che la mia storia può salvare tutti coloro, specie giovani, che smettono di vivere perché sono malati».