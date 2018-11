Carabiniere Emanuele Reali morto a Caserta, rilasciato il ladro

"Gli eroi son tutti giovani e belli...". L'Arma dei Carabinieri usa questa frase de La locomotiva di Guccini per ricordare, sul suo profilo Facebook, Emanuele Reali, il carabiniere ucciso da un treno mentre inseguiva un ladro. L' "ennesima vittima" - si legge nel post, che in poche ore ha già migliaia di like e condivisioni - di una guerra quotidiana e silenziosa, quella contro il crimine, che non gli varrà "né strade né piazze": "il suo nome a breve non lo ricorderà più nessuno, ma per noi - scrive l'Arma - sarà per sempre un Eroe"

E' stato rilasciatodella banda che martedì aha innescato un inseguimento costato la vita al carabiniere. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per un. Gli altri due fermati sono ai domiciliari. Il quarto uomo, che è riuscito a fuggire lungo i binari quando il carabiniere è stato travolto da un treno, è ancora ricercato. Il rammarico del padre della vittima: "".