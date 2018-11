Mamma Amy uccide i figli nel sonno : Volevo salvarli dal padre che abusava di loro

La dichiarazione inverosimile di unache ha cercato di giustificarsi davanti agli inquirenti dopo avee ferito la terzogenita che è riuscita a scampare : "". La 38enne statunitenseè stata arrestata dalla polizia di Okmulgee, nello stato, dopo la chiamata da parte della figlia superstite. Secondo l'accusa, la donna avrebbe atteso che i suoi figli dormissero, poi ha preso un pistola che teneva in casa e ha fatto fuco contro di loro uccidendoli nel sonno. Poi avrebbe fatto fuoco anche contro la terza che però si era già svegliata ed è riuscita a fuggire .I figli erano 18enne Kayson Toliver e la sorella 16enne Kloee, entrambi morti sul colpo uccisi dal proiettile sparato in testa da distanza ravvicinata. L'unica sopravvissuta è sorella minore. Dopo il duplice omicidio la madre è scappata in auto ed è stata arresta solo dopo un inseguimento. Secondo i media locali, la madre avrebbe dichiarato davanti agli agenti didei ragazzi fosse colpevole di abusi sessuali : "" avrebbe ammesso, spiegando di aver pianificato anche di uccidersi in seguito, ma di non esserci riuscita. La donna da tempo aveva ingaggiato una battaglia legale per la custodia dei figli con l'ex marito che l'accusava di essere