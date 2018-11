Nuova testimonianza Desirée Mariottini : Avevano già provato a violentarla in via dei Lucani

Antonella ha 20 anni, origini straniere e nel covo dei pusher va spesso ad acquistare cocaina. Fa la tatuatrice e dice di essersi presentata presso il commissariato San Lorenzo perché due amici le hanno raccontato della morte di quella adolescente che lei forse aveva incontrato. Altri avrebbero provato a dissuaderla «perché potevo subire conseguenze da parte degli uomini africani coinvolti nella vicenda».





Premesso che questa testimonianza, come le altre raccolte tra i clienti di via dei Lucani, presenta passaggi non del tutto accertabili, ecco il racconto di Antonella. Che comincia dal pomeriggio del giorno prima. Antonella sostiene di aver incontrato Desirée in lacrime, alla disperata ricerca di eroina e di averle dato, impietosita, 10 euro. «Da quel momento sono diventata il suo punto di riferimento ed ha cominciato a parlare con me, aprendosi e raccontandomi cose della sua vita, anche familiare. Mi ha detto che era preoccupata di tornare a casa in quanto le avevano rubato il tablet e che la responsabile del furto era una ragazza di nome Muriel, che io conosco bene». Antonella racconta anche che Desirée le apparve «a suo agio in quel luogo» quando la salutò.





Arriviamo così alla mattina della telefonata. Antonella dice che raggiunge Desirée intorno alle 12 e che insieme si mettono in cerca di droga. «C’era un africano che secondo me ha pianificato tutto, aveva i capelli rasta con dread piccoli e una felpa gialla. Cucinava cocaina e Desirée cercava di fare un tiro. Lui le diceva di no e cercava di toccarle una spalla o una coscia come se ci stesse a provà»