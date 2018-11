Federica Nargi incinta : le prime foto col pancino al parco con la figlia

” aveva detto pochi mesi dopo l'arrivo della, che qualche giorno fa ha compiuto 2 anni. Oggi la bellissima- compagna di- è al quinto mese di gravidanza e il settimanale Diva e Donna l'ha immortalata con un bel pancino...La splendida 28enne è al parco con Sofia e non riesce a nascondere le dolci curve materne. L'a ex velina gioca con la figlia e mostra un décolleté florido e un pancino ben evidente. Nei social da diverso tempo non posta più foto a figura intera limitandosi a fare tante stories allae inquadrandosi soltanto in primo piano.