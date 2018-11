Il dolore del padre di Emanuele Reali, il carabiniere morto inseguendo dei ladri

All’ansa lo zio Piero Reali, consigliere comunale di Cascia ricorda la “dedizione assoluta” di Emanuele per “il suo lavoro” sottolineando come fosse “uno che non si tirava mai indietro“. “Per noi – ha aggiunto – era considerato un eroe e l’ha dimostrato anche con questo ultimo gesto“. I malviventi che Emanuele stava inseguendo non avevano il permesso di soggiorno e il papà non ci sta: “Non si può continuare così, ci stanno sterminando”. Emanuele Reali era nato a Rieti, ma la madre e’ originaria di Poggiodomo e il padre, Vittorio, di Monteleone di Spoleto, anche se da alcuni anni si e’ trasferito a Cascia.

“L’Arma dei carabinieri era la ragione di vita” di Emanuele Reali, ildi 34 anni, di origine umbre, travolto e ucciso da un treno mentre inseguiva un ladro in fuga a poche centinaia di metri dalla stazione di.“Adesso lo chiamano eroe, ma ormai non serve a nulla. Questo Stato non difende chi fa il suo lavoro”. Ilparla ae spera che lo Stato inizi a usare il pugno duro coi malviventi: “Tutti stanno dando la colpa a Salvini, ma dovrebbero ringraziarlo per ciò che sta facendo in merito alla sicurezza del nostro Paese”.